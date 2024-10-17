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        Otomobil, demir kapıya çarptı; sürücü ile kızı yaralandı (2)

        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDABolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin kayarak spor salonunun demir kapısına çarptığı kazanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:25
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        Otomobil, demir kapıya çarptı; sürücü ile kızı yaralandı (2)
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        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA

        Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin kayarak spor salonunun demir kapısına çarptığı kazanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Otomobilin metrelerce kayarak kapıya çarptığı anlar, görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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