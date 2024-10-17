Otomobil, demir kapıya çarptı; sürücü ile kızı yaralandı (2)
KAZAGÜVENLİK KAMERASINDABolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin kayarak spor salonunun demir kapısına çarptığı kazanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.
KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA
Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin kayarak spor salonunun demir kapısına çarptığı kazanın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Otomobilin metrelerce kayarak kapıya çarptığı anlar, görüntülere yansıdı.
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