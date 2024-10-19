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        Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

        BOLU'nun yüksek kesimlerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:35
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        Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
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        BOLU’nun yüksek kesimlerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı. Aladağ ve kayak merkezi Kartalkaya mevkisinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağdı. Aladağ ile kayak merkezi Kartalkaya mevkisinde kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü. Yağışın ardından çam ormanları da karla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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