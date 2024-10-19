Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağdı. Aladağ ile kayak merkezi Kartalkaya mevkisinde kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü. Yağışın ardından çam ormanları da karla kaplandı.

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