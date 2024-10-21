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        Köroğlu Dağları karla kaplandı

        BOLU'da, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:30
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        Köroğlu Dağları karla kaplandı
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        BOLU’da, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

        Bolu’nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları da karla kaplandı. Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi aştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgedeki ağaçlar da buz tuttu. Karla kaplanan onlarca metre yüksekliğindeki çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlar dronla görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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