Avusturyalı gelin ve yakınları ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı

BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark'ta bugün tören düzenlendi. Dün evlenen Levent Ayaz (33) da Avusturyalı eşi ve onun akrabalarıyla ellerinde Türk bayrakları ile törene katıldı.

Bolu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtpark'ta tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ile protokol üyeleri ile askerler katıldı. Törende, Vali Aydın, Başkan Özcan ve Albay Nartop, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Dün evlenen Levent Ayaz (33) da Avusturyalı eşi Manuela (27) ve onun akrabalarıyla ellerinde Türk bayrakları ile törene katıldı.

Avusturya Viyana Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okurken Manuela ile tanıştığını anlatan Levent Ayaz, “Boluluyum, Bolu’da büyüdüm. Viyana’da tanıştık eşimle. 11 senedir devam eden bir arkadaşlığımız vardı, evliliğe götürmeye karar verdik. Dün de düğümüz vardı Bolu’da. Bugün de burada olmaktan çok mutluyuz. Türk kültürü çok kaliteli. Yemekleri olsun, şehrimiz olsun. Danslarımız, törelerimizi Avusturyalı akrabalarımıza göstermek için buraya getirdim. Onlar da çok memnun kaldılar. Onlar da biz gibi kutlamak istediler. Bu töreni yaşamak istediler. Şu anda çok mutlular. Yüzlerinden anlayabiliyorum. Çok değişik bir şey tabii onlar için” dedi.