Yamaç paraşütçüleri, Abant semalarında süzülerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

BOLU’da, bir araya gelen yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte Abant Gölü Milli Parkı’nın tepelerinden atlayıp, Türk Bayrağı açtı.

Abant Yamaç Paraşütçüleri isimli grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için Abant Gölü Milli Parkı’nda bir araya geldi. 10’u yamaç paraşütü pilotu olmak üzere 20 kişi, Abant’ın yüksek noktalarından gökyüzüne süzüldü. Paraşütçüler havada Türk Bayrağı açtı. Paraşütçüler, sonbaharla birlikte rengârenk ağaçların olduğu orman manzaraları eşliğinde heyecan dolu uçuş gerçekleşti. Paraşütçülerin Abant semalarında süzülmesi güzel görüntüler oluşturdu.