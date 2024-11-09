Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
BOLU'daki Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın renkleriyle güzel manzaralar oluştu.
BOLU'daki Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın renkleriyle güzel manzaralar oluştu.
Bolu’nun doğa harikası sayılan Yedigöller Milli Parkı’nda, sonbahar güzelliği yaşanıyor. Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan Yedigöller'e gelenler, sonbahar renklerinin manzarasında yolculuk yapıyor. Hafta sonu nedeniyle milli parka ziyaretçilerin ilgisi de yoğundu. Bolu kent merkezine 44 kilometre mesafedeki milli parka gelenler, yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi. Fotoğraf sanatçıları da sonbahar renklerinin hakim olduğu milli parka gelip, en güzel kareleri yakalamaya çalıştı.
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