Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

        BOLU'daki Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın renkleriyle güzel manzaralar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'daki Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın renkleriyle güzel manzaralar oluştu.

        Bolu’nun doğa harikası sayılan Yedigöller Milli Parkı’nda, sonbahar güzelliği yaşanıyor. Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan Yedigöller'e gelenler, sonbahar renklerinin manzarasında yolculuk yapıyor. Hafta sonu nedeniyle milli parka ziyaretçilerin ilgisi de yoğundu. Bolu kent merkezine 44 kilometre mesafedeki milli parka gelenler, yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi. Fotoğraf sanatçıları da sonbahar renklerinin hakim olduğu milli parka gelip, en güzel kareleri yakalamaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ist...
        Eşini ve kayınpederini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ist...
        Strese giren akbaba, tedavi sonrası doğaya salındı
        Strese giren akbaba, tedavi sonrası doğaya salındı
        Bolu'da strese giren akbaba rehabilite edilerek doğaya salındı
        Bolu'da strese giren akbaba rehabilite edilerek doğaya salındı
        Çocuk parkındaki tahterevalliyi kırdılar; o anlar kamerada
        Çocuk parkındaki tahterevalliyi kırdılar; o anlar kamerada
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik denetimi yapıldı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik denetimi yapıldı
        Köpek kulübelerini ateşe verip, kendisine tepki gösterene bıçak çeken şüphe...
        Köpek kulübelerini ateşe verip, kendisine tepki gösterene bıçak çeken şüphe...