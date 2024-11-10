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        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)

        YOLULUŞIMA AÇILDIBolu'da, Anadolu Otoyolu'nda TIR'ın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Ankara istikameti, aracın yoldan kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:00
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        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)
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        YOLULUŞIMA AÇILDI

        Bolu'da, Anadolu Otoyolu’nda TIR'ın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Ankara istikameti, aracın yoldan kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı. 2 saat boyunca kapalı kalan yol nedeniyle oluşan trafik de yolun açılmasıyla birlikte normale döndü.

        Murat KÜÇÜK/BOLU,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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