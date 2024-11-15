Bolu'da ormanda kaçak ağaç kesiminde 4 tutuklama

BOLU’da, kaçak yollarla kesilen 792 kök göknar ağacının kamyonlarla ormandan çıkarılıp Ankara’da satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.

Bolu’da geçen ay kaçak tomruk taşıyan bir kamyonun tespit edilmesinin ardından başlatılan inceleme kapsamında, bölgede yaklaşık 792 göknar ağacının kaçak kesildiği belirlendi. Tomrukların onlarca kamyona yüklenip bölgeden çıkarıldığı ve satıldığı tespit edildi. Olayla ilgili Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 müfettiş görevlendirildi. Müfettişler idari, Cumhuriyet savcılığı da adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara ve Bolu’da 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İsmail A., Adem A., Sezai B. ve Feyzullah A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.