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        Atatürk'ü gören Tahrime Bertan, 100'üncü yaşını çocukları ve torunları ile kutladı

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Bolu ziyareti sırasında gören, o dönem 10 yaşında olan Tahrime Bertan için doğum günü eğlencesi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:05
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        Atatürk'ü gören Tahrime Bertan, 100'üncü yaşını çocukları ve torunları ile kutladı
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        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Bolu ziyareti sırasında gören, o dönem 10 yaşında olan Tahrime Bertan için doğum günü eğlencesi düzenlendi. Çocukları ve torunları ile doğum gününü kutlayan Bertan, bir asrı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

        Bolu'da yaşayan 2 çocuk, 3 torun sahibi Tahrime Bertan, 100 yaşına girdi. 17 Temmuz 1934'te Bolu'da Halk Evi'ni ziyaret eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamaya giden kalabalığın içerisinde de yer alan gören Bertan'ın çocukları, torunları ve yakınları, doğum günü eğlencesi düzenledi. Bertan, 100'üncü doğum gününü kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyerek kutladı. Bertan, yakınlarının desteği ile pastayı kesti. Bertan, bir asrı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

        'HALK EVİ'NİN PENCERESİNDEN BAKIYORDU'

        Kendisini 15 yaşında hissettiğini belirten Tahrime Bertan, "Hayatım çocuklarım büyürken çok mutlu geçti. Sonrasında işte dertler başladı. Atatürk, Bolu'ya geldiğinde ortaokul 1'inci sınıf öğrencisiydim. Halk Evi'ne gelmişti. Atatürk, Halk Evi'nin penceresinden bakıyordu; kendisini orada gördüm" dedi.

        'ATATÜRK İLE BİRLİKTE BÜYÜDÜK'

        Tahrime Bertan'ın oğlu yüksek bilgisayar mühendisi Haluk Bertan (68) da "Bizimle birlikte hem liseyi hem üniversiteyi bitirdi. Ağabeyim diş hekimi, ben de yüksek bilgisayar mühendisiyim. Babam da 1937 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Babam, Atatürk'ün vefatında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan subaylardan bir tanesi, ailece Atatürkçüyüz. Atatürk ile birlikte büyüdük. Hem anne hem baba tarafından Atatürkçü olmamız aşılandı. Çocuklarımız da bizim yolumuzdan devam ediyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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