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        Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attılar

        BOLU'da, D-100 kara yolunda düğün konvoyundaki 3 sürücü, araçlarıyla gelin arabasının arkasında yer alabilmek için birbirini sıkıştırınca trafiği tehlikeye attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:50
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        Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attılar
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        BOLU’da, D-100 kara yolunda düğün konvoyundaki 3 sürücü, araçlarıyla gelin arabasının arkasında yer alabilmek için birbirini sıkıştırınca trafiği tehlikeye attı. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Olay, 17 Kasım’da saat 18.00 sıralarında, D-100 kara yolunun Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden düğün konvoyundaki hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri, gelin arabasının arkasında yer almak için birbirini sıkıştırdı. Sonrasında konvoydaki başka bir otomobil sürücüsü de bu iki aracı sıkıştırdı. Dakikalarca süren olayda, 3 araç trafiği tehlikeye attı. Yaşananlar, arkadan gelen ve kaza tehlikesi atlatan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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