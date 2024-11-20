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        Bolu'da yaban hayatı fotokapanlarda

        BOLU'daormanlara yerleştirilen fotokapanlara, bölgedeki ayı, sansar, tavşan ve geyik gibi yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:40
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        Bolu'da yaban hayatı fotokapanlarda
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        BOLU'daormanlara yerleştirilen fotokapanlara, bölgedeki ayı, sansar, tavşan ve geyik gibi yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki ormanlara yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar yerleştirildi. Yaban hayatı açısından zengin olan Bolu'da, ormanlara koyulan fotokapanlara bölgede yaşamını sürdüren birçok yaban hayvanının görüntüsü yansıdı. Ayı, sansar, tavşan ve geyikler fotokapanlar tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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