Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle trafik belirli bölgelerde durma noktasına geldi.

        Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı. Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.

        Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor. Jandarma ve polis ekipleriyse otoyol ve D-100 kara yolu üzerinde denetimlerini artırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Memleketten kar manzaraları
        Memleketten kar manzaraları
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı
        Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açı...
        Kardan dolayı kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açı...
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden...
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden...
        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı (3)
        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı (3)
        Boluspor- Şanlıurfaspor: 1-0
        Boluspor- Şanlıurfaspor: 1-0
        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı(2)
        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı(2)