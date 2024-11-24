Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı (4)

Bolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Abant Gölü Milli Parkı yolunun kenarında karla kaplanan bir çam ağacı ağırlığa dayanamayarak yola devrildi. Ağacın devrildiği yol trafiğe kapandı. Ağacın devrilme anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ağacın yoldan kaldırılmasıyla, bir süre kapalı kalan Abant-Bolu yolu yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.