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        Karla kaplı ormanda ayı ve yavrusu kamerada

        BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde karla kaplı ormanda kış uykusuna yatmayan bozayı ile yavrusu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:00
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        Karla kaplı ormanda ayı ve yavrusu kamerada
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        BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde karla kaplı ormanda kış uykusuna yatmayan bozayı ile yavrusu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ormanda bozayı ve yavrusuyla karşılaştı. Ayıların ormanda bir ağaca tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusunun ağaca tırmandıktan sonra inip, ormana doğru kaçtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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