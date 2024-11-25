Karla kaplı ormanda ayı ve yavrusu kamerada

Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ormanda bozayı ve yavrusuyla karşılaştı. Ayıların ormanda bir ağaca tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusunun ağaca tırmandıktan sonra inip, ormana doğru kaçtığı görüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.