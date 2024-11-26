Dev kardan adam ilgi gördü

BOLU Belediyesi tarafından, okul bahçelerinden iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklenen karlar ile yürüyüş parkurları ve parkların bulunduğu alana 5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yapıldı. Kardan adam başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti.

Kentte, cumartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışı bu sabah durdu. 2 gündür tatil olan okul bahçelerinde biriken karlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklendi. Toplanan tonlarca kar yürüyüş parkurları ve parkların bulunduğu Kuvayi Milliye Bulvarı’na getirildi. Belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle bulvar üzerindeki alana 5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yapıldı. Kardan adam başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti. Mahalleli ve yoldan geçenler çocuklarıyla birlikte kardan adamın önünde bol bol fotoğraf çektirdi.