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        Dev kardan adam ilgi gördü

        BOLU Belediyesi tarafından, okul bahçelerinden iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklenen karlar ile yürüyüş parkurları ve parkların bulunduğu alana 5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:30
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        Dev kardan adam ilgi gördü
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        BOLU Belediyesi tarafından, okul bahçelerinden iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklenen karlar ile yürüyüş parkurları ve parkların bulunduğu alana 5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yapıldı. Kardan adam başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti.

        Kentte, cumartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışı bu sabah durdu. 2 gündür tatil olan okul bahçelerinde biriken karlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklendi. Toplanan tonlarca kar yürüyüş parkurları ve parkların bulunduğu Kuvayi Milliye Bulvarı’na getirildi. Belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle bulvar üzerindeki alana 5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yapıldı. Kardan adam başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti. Mahalleli ve yoldan geçenler çocuklarıyla birlikte kardan adamın önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karın kente çok yakıştığını belirterek, “Okul bahçelerini temizledik. Oradan getirdiğimiz karlarla burada arkadaşlarımız çok güzel bir kardan adam yapmış. Ben Türkiye’deki tüm vatandaşlarımızı Bolu’ya davet ediyorum. Sanatçılarımızı da böyle güzel eserler yapmak için Bolu’ya davet ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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