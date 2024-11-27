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        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

        BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, çam ormanlarında eşsiz manzaralar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:40
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
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        BOLU’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, çam ormanlarında eşsiz manzaralar oluştu.

        Bolu’da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük’ün karla kaplı çam ormanlarının göl ile bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp iskele üzerinde fotoğraf çekti. Bazı tatilciler de göl kenarındaki karla kaplı alanlarda kar topu oynayarak eğlendi.

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        Galeri
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