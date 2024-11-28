İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenlerden halk oyunları topluluğu

BOLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler tarafından halk oyunları topluluğu kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü’nün de halk oyunları topluluğunda zeybek oynadığı, Bolu’nun tarihi ve turistik bölgelerinde çekilen klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 150 öğretmen tarafından halk oyunları topluluğu kuruldu. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Zeybek’in de yer aldığı topluluk, ilk video klibini sosyal medyada yayınladı. Klipte 50 öğretmen, Bolu, Ankara, Gaziantep, Van, Antalya, Aydın, Kırklareli yöresi oyunlarını kentin tarihi ve turistik bölgelerinde oynadı. Beğeni toplayan klipte Müdür Fatih Zeybek de zeybek oynayarak yer aldı. Proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarının sahneye konması hedeflenirken, öğretmenler de sosyal aktivite imkanı buluyor.