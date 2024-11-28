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        İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenlerden halk oyunları topluluğu

        BOLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler tarafından halk oyunları topluluğu kuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:43 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:45
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        İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenlerden halk oyunları topluluğu
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        BOLU İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler tarafından halk oyunları topluluğu kuruldu. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü’nün de halk oyunları topluluğunda zeybek oynadığı, Bolu’nun tarihi ve turistik bölgelerinde çekilen klip, sosyal medyada beğeni topladı.

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 150 öğretmen tarafından halk oyunları topluluğu kuruldu. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Zeybek’in de yer aldığı topluluk, ilk video klibini sosyal medyada yayınladı. Klipte 50 öğretmen, Bolu, Ankara, Gaziantep, Van, Antalya, Aydın, Kırklareli yöresi oyunlarını kentin tarihi ve turistik bölgelerinde oynadı. Beğeni toplayan klipte Müdür Fatih Zeybek de zeybek oynayarak yer aldı. Proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarının sahneye konması hedeflenirken, öğretmenler de sosyal aktivite imkanı buluyor.

        Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, halk oyunları topluluğuna öğretmenlerden yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, “Gösterdikleri ilgi için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bolumuzun doğal ve kültürel mekanlarında ülkemizin 7 farklı bölgesinin 7 farklı rengini halk oyunları yoluyla işleme fırsatı bulduk. Amacımız öğretmenler olarak öğrencilerimize öncelikle rol model olabilmek. Öğrencilerimizin öz kültürünü öğrenebilmelerini, değerlerini öğrenebilmelerini, geçmişle gelecek arasında bağlantı kurabilmeleri için zemin oluşturmayı amaçladık” dedi.

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