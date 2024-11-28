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        Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu

        BOLU'da orman muhafaza memuru tabancasıyla oynarken, iş makinesiyle karla kaplı yolları açan iş makinesi operatörünü vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 21:24 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:25
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        Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu
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        BOLU'da orman muhafaza memuru tabancasıyla oynarken, iş makinesiyle karla kaplı yolları açan iş makinesi operatörünü vurdu. Operatör hastaneye kaldırılırken, orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ayıkayası mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen orman muhafaza memuru, iddiaya göre, tabancasıyla oynarken, kardan kapanan yolları iş makinesiyle açan operatör E.D'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan E.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Orman muhafaza memuru ise gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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