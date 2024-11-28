Tabancasıyla oynayan orman muhafaza memuru, iş makinesi operatörünü vurdu

Orman muhafaza memuru ise gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ayıkayası mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen orman muhafaza memuru, iddiaya göre, tabancasıyla oynarken, kardan kapanan yolları iş makinesiyle açan operatör E.D'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan E.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

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