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        Karla kaplı Gölcük'te havadan eşsiz manzara

        BOLU'da etkili olan kar yağışlarının ardından karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan dron ile çekilen görüntülerinde, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:55
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        Karla kaplı Gölcük'te havadan eşsiz manzara
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        BOLU'da etkili olan kar yağışlarının ardından karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan dron ile çekilen görüntülerinde, ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

        Kentin doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanları arasında saklı Gölcük'te, karla kaplanan ormanların ve gölün, havadan dron ile çekilen görüntülerinde ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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