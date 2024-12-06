Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, çocukları ile kayak tatilinde
BOLU'nunkayak merkezi Kartalkaya'da oyuncular Fahriye Evcen Özçivit ve Burak Özçivit çifti, çocuklarıyla birlikte kayak keyfi yaşadı.
BOLU'nunkayak merkezi Kartalkaya'da oyuncular Fahriye Evcen Özçivit ve Burak Özçivit çifti, çocuklarıyla birlikte kayak keyfi yaşadı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'daki otellerden biri, bugün kayak sezonunu açtı. Dizi ve sinema oyuncuları Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Özçivit çifti, 2 çocuğuyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne geldi. Kartalkaya'daki lüks bir otele yerleşen Özçivit çifti, kar kalınlığının 75 santime ulaştığı pistlerde çocukları ile birlikte kayak yaptı. Sezonun ilk günü olması nedeniyle pistlerin boş olmasını fırsat bilen Özçivit çifti, çocukları ile kayak yapmanın keyfini çıkardı.
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