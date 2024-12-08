1,5 ton hamsi dağıtıldı, karlar üzerinde horon oynandı

Abant Gölü Milli Parkı’nda geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’ne bu yıl yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu tarafından düzenlenen festivale gelenler, göl kenarında bulunan piknik alanında toplandı. Festivale katılanlara, kurulan mangallarda pişirilen 1,5 ton hamsi dağıtıldı. Türkiye’nin farklı kentlerinden Abant’a gelenler, kemençe eşliğinde çalan şarkılarla horon oynayıp, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi.

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