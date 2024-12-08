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        Bolu'da 45 dağcı, 'Dünya Dağlar Günü' öncesi karla kaplı Köroğlu Dağının zirvesine tırmandı

        BOLU'da Dağcılık il temsilciliği tarafından '11 Aralık Dünya Dağlar Günü' öncesi 45 dağcı, karlı kaplı Köroğlu Dağının zirvesine tırmandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 20:12 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:15
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        Bolu'da 45 dağcı, 'Dünya Dağlar Günü' öncesi karla kaplı Köroğlu Dağının zirvesine tırmandı
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        BOLU’da Dağcılık il temsilciliği tarafından ‘11 Aralık Dünya Dağlar Günü’ öncesi 45 dağcı, karlı kaplı Köroğlu Dağının zirvesine tırmandı.

        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Dağcılık il temsilciliği tarafından 11 Aralık Dünya Dağlar Günü öncesi zirve yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Bolu’nun yanı sıra Bursa, Bartın ve Ankara’dan gelen 45 dağcı, karla kaplı Köroğlu Dağına tırmanmak için yola çıktı. Dağcılar, kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgede zorlu hava koşullarında zirveye ulaşmaya çalıştı. Dağcılar, karla kaplı yolları aşarak 2 bin rakımlı Köroğlu Dağının zirvesine ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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