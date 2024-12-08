Cip ile otomobil çarpıştı; 5 yaralı
BOLU'da köy yol ayrımında cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
BOLU’da köy yol ayrımında cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolunun Ferüz köyü yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki 41 ALY 360 plakalı cip ile Mustafa E. idaresindeki 14 ABG 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil ile cip yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, Kazada iki araçta bulunan 1’i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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