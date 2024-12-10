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        Yanlarına gelen tilgiyi börekle beslediler

        BOLU'da Gölköy mesire alanında akşam saatlerinde piknik yapan aile, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle börekle besledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:45
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        Yanlarına gelen tilgiyi börekle beslediler
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        BOLU'da Gölköy mesire alanında akşam saatlerinde piknik yapan aile, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle börekle besledi.

        Gölköy mesire alanına dün akşam saatlerinde Semih Sarı ve akrabaları birlikte piknik yapmaya gitti. Göl kenarında getirdikleri yemekleri yedikleri sırada ormandan bir tilki yanlarına geldi. Sarı ve arkadaşları yanlarında bulunan böreklerle tilkiyi elleriyle besledi. Börekleri yiyen tilki daha sonra uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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