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        Koşarak karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı; kaza kamerada

        BOLU'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:05
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        Koşarak karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı; kaza kamerada
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        BOLU'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Yayayla motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Burak Kasımoğlu yönetimindeki 14 ET 278 plakalı motosiklet, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Ünalan'a (34) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kasımoğlu ve Ünalan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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