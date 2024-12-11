Koşarak karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı; kaza kamerada
BOLU'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı.
BOLU'da koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Yayayla motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Burak Kasımoğlu yönetimindeki 14 ET 278 plakalı motosiklet, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Ünalan'a (34) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kasımoğlu ve Ünalan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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