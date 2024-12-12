31 yıl önce okul müdürü dövünce yatağa mahkum kalmıştı, yaşamını yitirdi

BOLU'da 31 yıl önce okul müdürünün dövmesi sonucu beyin kanaması geçirip felç olarak yatağa mahkum kalan İbrahim Akkaş (46), yaşamını yitirdi.

Olay, 30 Aralık 1993 tarihinde Mengen Lisesi’nde meydana geldi. O dönem ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş, derste konuştuğu için öğretmeni tarafından götürüldüğü okul müdürü Zihni Yetkin tarafından, başı duvara vurularak feci şekilde dövüldü. Akkaş, 2 saat sonra derste fenalaşarak bayıldı. Ailesi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürülen Akkaş'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Felç kalan Akkaş, hastanede 6 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Okul müdürü Zihni Yetkin ise hakkında açılan davanın ardından 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.