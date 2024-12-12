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        31 yıl önce okul müdürü dövünce yatağa mahkum kalmıştı, yaşamını yitirdi

        BOLU'da 31 yıl önce okul müdürünün dövmesi sonucu beyin kanaması geçirip felç olarak yatağa mahkum kalan İbrahim Akkaş (46), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:55
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        31 yıl önce okul müdürü dövünce yatağa mahkum kalmıştı, yaşamını yitirdi
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        BOLU'da 31 yıl önce okul müdürünün dövmesi sonucu beyin kanaması geçirip felç olarak yatağa mahkum kalan İbrahim Akkaş (46), yaşamını yitirdi.

        Olay, 30 Aralık 1993 tarihinde Mengen Lisesi’nde meydana geldi. O dönem ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş, derste konuştuğu için öğretmeni tarafından götürüldüğü okul müdürü Zihni Yetkin tarafından, başı duvara vurularak feci şekilde dövüldü. Akkaş, 2 saat sonra derste fenalaşarak bayıldı. Ailesi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürülen Akkaş'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Felç kalan Akkaş, hastanede 6 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Okul müdürü Zihni Yetkin ise hakkında açılan davanın ardından 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

        31 yıldır yatağa bağımlı yaşayan İbrahim Akkaş, kasım ayında fenalaştı. Tedaviye alındığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Akkaş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

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