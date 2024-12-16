'Öğrencilerin yükseköğretime ve istihdama geçişlerine rehberlik yapmayı planlıyoruz'

CUMHURBAŞKANLIĞIİnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Milli Eğitim Bakanlığı'nda 42 bin psikolojik danışman ve rehber çalışıyor. Bu psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla çocukların özellikle geçiş döneminde temel eğitimden ortaöğretime, ortaöğretimden de yükseköğretime veya istihdama geçiş aşamalarında onlara müdahale etmeyi planlıyoruz. Onlara mesleki rehberlik yapmayı planlıyoruz" dedi.

'ORGANİZANYONLARIN YAPILDIĞI İLLERDE ŞİRKET ORANINDA ARTIŞ VAR'

Salim Atay, kariyer fuarlarının dünyada sayılı organizasyonlardan biri haline geldiğini belirterek, "Yaptığımız analizlere göre bölgesel kariyer fuarlarının o illerde istihdama doğrudan katkısının olduğunu ekonometrik verilerimizde görebiliyoruz. Organizasyonların yapıldığı illerde şirket oranında artış var. Kişi başı gayrisafi milli hasılada artış olduğunu görebiliyoruz. Bunlar, bizim somut olarak önümüze gelen veriler. Bizim erken dönem kariyer ekosistemimiz var. Bu 'Yetenek Her Yerde' organizasyonları, bu ekosistemin içerisindeki 11 ayrı üründen sadece bir tanesi. 2019 yılında yüzde 28'in üzerinde işsizlik oranına sahipken bugün 2024 yılında bu işsizlik oranı 16,2'ye düştü. 12 puanın üzerinde bir düşüş var. Bu düşüşün 8,3'ü bu erken dönem kariyer ekosisteminden kaynaklanan etkiye bağlı olduğunu bize ekonometrik verimiz gösteriyor. Bu, bize şöyle bir motivasyon sağlıyor. Demek ki doğru araçları çağdaş, modern, fırsat eşitliği sunan ve liyakatı önceleyen araçları, doğru bir şekilde kullanırsak, bir gence iş verebilme, istihdam edebilme beklentisine cevap verebiliyoruz. 20-24 yaş grubunda bunu yapabiliyorsak, 14-20 yaş grubunda da bunu yapabiliriz dedik ve bununla ilgili bir çalışmaya başladık" dedi.