Atay: Suriyeliler ekonomiye ciddi katkılar sağladı

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Suriyelilerin Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirterek, “Bir kısmı iş erbabıydı meslek biliyordu onlar çalıştılar. Hatta Türkiye’de yeni girişimlerin yatırımların olmasına aracılık ettiler. Hatta bunlar Arap kökenli veya Arapçayı etkin bir şekilde kullanıyor olmaya bağlı olarak Arap ülkeleriyle Orta Doğu ile etkin ticari ilişkilere girdiler. Dolayısıyla bu insanlar buradaki becerilerini kendi ülkelerine döndüklerinde de sürdürecekler. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye’deki üretici firmaların desteğiyle bunu yapıyor olacaklar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nın (BATIKAF) ikinci gününde öğrenciler, hazırlanan etkinlikler ve panellere katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamasının istihdama etkilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atay, Suriyeli geçici sığınmacıların ekonomiye ciddi katkılar sağladığını söyleyerek, “Suriye’de yaşayan vatandaşlar ülkelerinde yaşanan olağanüstü durumdan dolayı gelmek zorunda kaldılar. Türkiye her zaman olduğu gibi onlara kapılarını açtı. Ekonominin doğal bir akışı var ve bu akış içerisinde Suriye’de bulunan, özellikle eğitimden yararlanan ve şu an üniversitelerde okuyan veya Türkiye’deki üniversitelerden mezun olmuş gençler, ülkelerini imar etmek için yarın oralara geri dönecekler. Kimi doktorluk yapacak, kimi öğretmenlik yapacak, kimi kamu idaresinde görev alacak, kimi girişimci olarak devam edecek. Onlar açısından çok büyük bir kazanım olacaktır. Çünkü burada bulundular, Türkiye’de doğdular, burada büyüdüler, yaş aldılar ama bu esnada eğitim de aldılar. Yeni bir Suriye’nin inşası açısından bu çocukların burada geçirdikleri zaman çok çok değerli olacak. Bunu zaten dünya da çok iyi görüyor. Ülkemizde kamu otoritesi de bunun çok farkında. Ekonomiye katkıları konusuna gelince Anadolu’da çok güzel bir söz vardır; ‘Misafir rızkıyla gelir’ denir; Suriyeliler geldiler, evet misafir oldular ülkemize ama bu esnada gerçekten ekonomiye ciddi katkılar sağladılar” dedi.