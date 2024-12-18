Boluspor - 1461 Trabzon FK: 4-0

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu karşılaşmasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup etti.

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