Bolu Dağı'nda sis
BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, Bolu Dağı geçişinde sisten dolayı yavaş ilerledi. Bölgede ayrıca aralıklarla yağmur etkili oluyor.
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