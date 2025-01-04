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        Bolu Dağı'nda sis

        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:31 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:35
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        Bolu Dağı'nda sis
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        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, Bolu Dağı geçişinde sisten dolayı yavaş ilerledi. Bölgede ayrıca aralıklarla yağmur etkili oluyor.

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