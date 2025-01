Bakan Göktaş: Kendini Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük gören adamlar var

BOLU'da konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, Suriyeli sığınmacılarla ilgili kararlarına yönelik, "Kendini, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük gören, 'Kanun, kural tanımam' diyen adamlar var. Bunlardan biri de Bolu'da. Çıkmış yayına, yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla gurur duyarak anlatıyor" dedi.

AK Parti’nin 8'inci Olağan Kongresi, Bolu'da 17 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, ilçe belediye başkanları ile parti teşkilatlarının üyeleri ve partililer katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı konuşmada, kadınların her alanda daha aktif rol almalarına katkı verip, çocukları da risk ve tehlikelerden her daim koruduklarını söyleyerek, "Engelsiz Türkiye vizyonumuzla engelli ailelerimizin her daim yanında olduk. Kıymetli büyüklerimizin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine vesile olduk. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalıştık. Devletimizin merhametli elini tüm vatandaşlarımıza ulaştırdık. Kimseyi geride bırakmama anlayışıyla gece gündüz demeden tüm Türkiye'ye hizmet ettik" dedi.

'BİRİLERİ POPÜLİZM YAPARKEN, SİZ DERTLERİNE DERMAN OLDUNUZ'

Bakan Göktaş, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın katıldığı programda, kentteki Suriyeli sığınmacılarla ilgili kararlarına yönelik, şunları söyledi:

"Kendini, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük gören adamlar var. 'Kanun, kural tanımam' diyen adamlar var. Bunlardan biri de Bolu'da. Çıkmış yayına, yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla gurur duyarak anlatıyor. Soruyorum, Sednaya Hapishanesi'nde işkenceleri hiç gördü mü? Acaba ne hissetti? Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin kucak açtığı kardeşlerimize yapılan bu zulme kim son verecek? Bolu'nun güzel insanları son verecek. Kim son verecek? AK Parti teşkilatları son verecek. Hep birlikte son vereceğiz. Bütün dünya Suriyeli kardeşlerimize sırtını dönerken Cumhurbaşkanımızın gayretli liderliğiyle biz onlara ensar olduk. Birileri popülizm yaparken, masum kardeşlerimizin yüzünden siyaset yaparken; biz, siz, dertlerine derman oldunuz. Hamdolsun bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye sığınan kardeşlerimiz Baas rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine dönüyor. Rabb'imizden dileğimiz, Filistinli kadınların da çocukların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz."