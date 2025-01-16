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        Otomobilini yıkarken darbettiler

        BOLU'da bir akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkayan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:05
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        Otomobilini yıkarken darbettiler
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        BOLU'da bir akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkayan G.B. (38), yanına gelen 3 kişi tarafından eşinin yanında darbedildi. Saldırganlardan birinin bıçak çektiği olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, geçen pazar gecesi, D-100 kara yolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. A.F.T., B.T. ve F.E., istasyonda otomobilini yıkayan G.B.'nin yanına gitti. İddiaya göre; G.B. ile kendisine sözle sataşan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi, G.B.'yi eşinin yanında yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti. Ayrıca A.F.T., G.B.'ye bıçakla da saldırmaya çalıştı. Çevredekiler araya girip, kavgayı sonlandırdı. G.B., kendisini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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