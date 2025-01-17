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        Bolu'da asker kaçağının polisten kaçtığı anlar kamerada

        BOLU'dapolisin 'dur' ihtarına uymayıp, önce otomobili ile sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:40
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        Bolu'da asker kaçağının polisten kaçtığı anlar kamerada
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        BOLU'dapolisin 'dur' ihtarına uymayıp, önce otomobili ile sonra yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü B.S.A. (23), yakalandı. Kaçış anları kameraya yansırken, B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

        Olay, önceki gün merkeze bağlı Gölyüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü B.S.A. polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A., bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bir apartmana saklanan B.S.A., polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı. B.S.A., 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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