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BoluValisi Abdülaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
BoluValisi Abdülaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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