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        BoluValisi Abdülaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 08:10 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:10
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        BoluValisi Abdülaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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