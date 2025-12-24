Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da ciple çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:48
        Bolu'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da ciple çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        G.B.K. idaresindeki 14 DH 644 plakalı cip ile Y.Ö. yönetimindeki 14 ADR 478 plakalı motosiklet, Semerkant Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Y.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

