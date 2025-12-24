Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun yakınındaki Yumrukaya köyü mevkisinde belirlenen alanda, olayda vefat eden 78 kişinin isminin yer aldığı fidanlar hazırladı. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu tabelanın da asıldığı bölgede, hazırlıkların ardından fidan dikim töreni düzenlendi.

Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hayatını kaybedenlerin yakınları ve orman personeli katıldı.

Vali Aydın, burada yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta Kartalkaya'da çıkan otel yangınında ebediyete irtihal eden çok kıymetli canların ve kardeşlerin hatıralarını Bolu'da yaşatmak adına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hatıra ormanı oluşturulduğunu söyledi.

Meslek yaşantısında birçok kez ağaç dikme törenine katıldığını belirten Aydın, "Bu, onların arasında en anlamlısı, geleceğe iz bırakanı olacak benim belleğimde." dedi.