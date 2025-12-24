Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişi anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun yakınındaki Yumrukaya köyü mevkisinde belirlenen alanda, olayda vefat eden 78 kişinin isminin yer aldığı fidanlar hazırladı. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu tabelanın da asıldığı bölgede, hazırlıkların ardından fidan dikim töreni düzenlendi.

        Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hayatını kaybedenlerin yakınları ve orman personeli katıldı.

        Vali Aydın, burada yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta Kartalkaya'da çıkan otel yangınında ebediyete irtihal eden çok kıymetli canların ve kardeşlerin hatıralarını Bolu'da yaşatmak adına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hatıra ormanı oluşturulduğunu söyledi.

        Meslek yaşantısında birçok kez ağaç dikme törenine katıldığını belirten Aydın, "Bu, onların arasında en anlamlısı, geleceğe iz bırakanı olacak benim belleğimde." dedi.

        Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına vefalarından dolayı teşekkür ederek, "Ölmüşlerinin ruhu şad olsun. Allah onlara ve evlatlarına uzun ömür versin. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

        Gültekin'in kayınpederi Murtaza Özkoç ise ne söyleyeceğini bilmediğini dile getirerek, "Bizleri yaktı bunlar. Allah kimsenin başına böyle bir hadise vermesin. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kızım ve damadım mahvoldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum, Allah bize de sabır versin. Elden bir şey gelmiyor. İki ocağı söndürdü. Ne diyeyim, 8 çocuğu böyle kaybettik." ifadelerini kullandı.

        Protokol üyeleri ve aileler, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı duanın ardından fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikimi esnasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 22 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Elektrikli araçta Avrupa'da ilk 4'teyiz
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        'Daltonlar'a ceza yağdı!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Bolu'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Bolu'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
        Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı
        Kartalkaya'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin...
        Kartalkaya'daki otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin...
        Otel yangınında 8 yakınını yitiren avukat: İl Özel İdaresi yöneticilerine v...
        Otel yangınında 8 yakınını yitiren avukat: İl Özel İdaresi yöneticilerine v...
        Bolu'yu temsil etti, bin 600 eser arasından Türkiye birincisi oldu 11 yaşın...
        Bolu'yu temsil etti, bin 600 eser arasından Türkiye birincisi oldu 11 yaşın...
        Bu kareler film setinden değil, ilkokuldan Bolu'da ilkokulun atıl bölümü "Y...
        Bu kareler film setinden değil, ilkokuldan Bolu'da ilkokulun atıl bölümü "Y...