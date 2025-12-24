Bolu'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Paylaşımda, "Onlar doğada huzurla yaşamlarını sürdürürken bizler onları 7/24 izliyor, yaşam alanlarını doğal dengeye saygıyla koruyoruz. Her kare, yaban hayatının sessiz ama güçlü hikayesini anlatıyor." ifadelerine yer verildi.

"Yaban Hayatının Kalbi Bolu'dan fotokapanlarımıza yansıyan anlar" mesajıyla yapılan paylaşımda, karaca, ayı, kurt sürüsü ve geyiğin görüntüleri yer aldı.

