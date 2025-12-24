Habertürk
        Bolu'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Bolu'da yaban hayatı fotokapanlarla kaydedildi.

        Giriş: 24.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:34
        Bolu'da yaban hayatı fotokapanlarla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından Bolu'daki ormanlara yerleştirilen fotokapanlara yakalanan yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.

        "Yaban Hayatının Kalbi Bolu'dan fotokapanlarımıza yansıyan anlar" mesajıyla yapılan paylaşımda, karaca, ayı, kurt sürüsü ve geyiğin görüntüleri yer aldı.

        Paylaşımda, "Onlar doğada huzurla yaşamlarını sürdürürken bizler onları 7/24 izliyor, yaşam alanlarını doğal dengeye saygıyla koruyoruz. Her kare, yaban hayatının sessiz ama güçlü hikayesini anlatıyor." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

