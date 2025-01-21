Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (14)

'YANGINALARMI BİLE YOK'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da yanan otelden sağ çıkan tatilcilere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Tatilciler, otelde güvenlik önlemi olmadığını söyledi. Bir tatilci, "Otelin hiçbir güvenliği yok" derken, başka bir tatilci, "Yangın alarmı bile yok" ifadesini kullandı. Başka bir tatilci de "Saatler sonra biz ancak uyandık da merdivenlerden atladık. İnsanlar katlardan atladı. Şaka gibi. Ve şu an kardeşim ortada yok" dedi.