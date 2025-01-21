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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (14)

        YAYINYASAĞI KARARIBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin Bolu 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi yayın yasağı kararı verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:35
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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (14)
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        YAYINYASAĞI KARARI

        Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin Bolu 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi yayın yasağı kararı verdi. Kararda, “Mevcut olay ile ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın sosyal medya ile internet medyasında ilgili birtakım bilgilerin yanlış yayınlandığını, müşahede edildiğini, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, ölüm olayının yangın olayı ile gerçekleşmiş ile olması, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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