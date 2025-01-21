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BakanErsoy: Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş.
BakanErsoy: Otelin 2021 ve 2024 yılında denetimleri yapılmış ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı.
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