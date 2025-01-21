Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı

BOLU’da, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 3’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Büyük bölümü ahşap olan, 238 kayıtlı tatilcinin bulunduğu oteldeki yangın rüzgarın da etkisiyle tüm katlara yayıldı. Giriş katlarda bulunan tatilciler hızla dışarıya çıkarken, üst katlarda bulunanlar ise yoğun duman ve alevler nedeniyle mahsur kaldı. Çok sayıda tatilci, otelin penceresinden atladı. Bazı müşteriler ise birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak inip canlarını kurtardı. Otelin sundurma kısmına, üzerine atlamak için de yatak atıldığı görüldü. Dışarıya çıkanlar, otelin camlarında kurtulmayı bekleyen kişilere yardım etti.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangına ilk müdahale, 04.15’te bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapıldı. Çalışmalara Bolu’nun yanı sıra çevre iller Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli'den takviye olarak bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de katıldı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, yangında mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri vinçli araçlarla pencerelerde kurtarılmayı bekleyen kişileri kurtardı. Oteldeki dumanın tahliye edilmesi için de çalışma başlatıldı. Çok sayıda yaralı ve dumandan etkilenen kişi Bolu merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıca Kartalkaya Kayak Merkezi Bölgesi’nde sahra hastanesi kuruldu. Bazı yaralılara da burada müdahale edilirken, otelin çökme ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi alındı, siviller otele yaklaştırılmadı.

YANGIN 11 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ; CAN KAYBI 66, 51 YARALI

Sömestir tatili nedeniyle yüzde 80 oranında dolu olan, özellikle çocuklu ailelerin bulunduğu oteldeki yangın 11 saatlik çalışmayla söndürüldü. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yanan otelin önünde açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.