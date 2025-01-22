Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel yangınında ölen ailenin cenazesine katıldı (3)

ALEVLEROTELİ SARINCA TELEFONLA ARADIĞI ANNESİNDEN HELALLİK İSTEDİ

Kartalkaya'da, Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında aynı aileden Bilal Gültekin, Sena Gültekin, Rümeysa Gültekin, Enes Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Gültekin, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze namazına katılıp gözyaşı döktüğü aileden Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin’in, alevlerin oteli sardığı anlarda AK Parti kurucular kurulu üyesi olan annesi Habibe Güner'i telefonla arayarak helallik istediği öğrenildi.

2010 yılında evlenen Bilal ve Sena Gültekin’in bir otelde yapılan düğünlerine Emine Erdoğan da katılmıştı. 3 kardeşten Enes Gültekin’in Bolu’da İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin’in Uygur Türk’ü minik Sümeyye’nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.