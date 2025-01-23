Evde başlayan yangın ahıra sıçradı; 4 büyükbaş öldü

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ovadüzü Mahallesi'nde, Sezgin Tokuş'a ait tek katlı ahşap çatılı betonarme evde çıktı. İddiaya göre evde elektrik kontağından çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. Ailesiyle birlikte evden dışarı çıkan Sezgin Tokuş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan öldü, evde de hasar oluştu.

BOLU'da, tek katlı evde çıkan ve bitişiğindeki ahıra da sıçrayan yangında 4 büyükbaş hayvan öldü.

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