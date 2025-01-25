Boluspor-Gençlerbirliği: 0-2

Karşılaşma, Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Siyah tişört giyen Bolusporlu oyuncular, sahaya “Başımız sağ olsun #kartalkaya” yazılı, siyah – beyaz pankartla çıktı. Tribündeki taraftarlar, yangında hayatını kaybeden 78 vatandaşın adının yazdığı pankartları taşıdı.

1'inci Lig’in 21’inci haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ne kendi sahasında 2-0 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.