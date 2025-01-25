Boluspor-Gençlerbirliği: 0-2
STAT:AtatürkHAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Şengül, Rıdvan ÇevikBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Işık Kaan Arslan, Oulare (90+2 Ali Ülgen), Onur Ulaş (Dk.
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Şengül, Rıdvan Çevik
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Işık Kaan Arslan, Oulare (90+2 Ali Ülgen), Onur Ulaş (Dk. 46 Fethi Özer), Enes Alıç, Mukairu, Lico, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+2 İshak Karaoğul), Jefferson, Berk Yıldız (Dk. 69 Eren Erdoğan), Hüsamettin Yener (Dk. 45+2 Aleksic)
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+5 Oğuzhan Berber), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Mikail Okyar, Etebo, Amilton (Dk. 90+5 Samed Onur), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 74 Ensar Kemaloğlu), Metehan Mimaroğlu (90+2 Mete Kaan Demir), Djittie (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak)
GOLLER: Dk. 86 Fethi Özer (KK) (Boluspor) - Dk.64 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Oğuz Kağan Güçtekin, Enes Alıç, Jefferson (Boluspor)- Sinan Osmanoğlu, Hanousek (Gençlerbirliği)
1'inci Lig’in 21’inci haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ne kendi sahasında 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşma, Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Siyah tişört giyen Bolusporlu oyuncular, sahaya “Başımız sağ olsun #kartalkaya” yazılı, siyah – beyaz pankartla çıktı. Tribündeki taraftarlar, yangında hayatını kaybeden 78 vatandaşın adının yazdığı pankartları taşıdı.
12’nci dakikada Gençlerbirliği atağında, Amilton’un aktardığı pasta, Buğra Çağıran’ın, ceza sahası dışından ayak içiyle yaptığı vuruşta top, kale direğine çarptı.
Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
64’üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Köşe vuruşunda Sinan Osmanoğlu’nun kafayla indirdiği topu Metehan Mimaroğlu, kale direğinin dibinden ağlara gönderdi.1-0.
70’inci dakikada, Boluspor atağında, sağ kanattan gönderilen topa Aleksic kafasıyla vurdu. Top kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.
86’ncı dakikada Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu, sol kanattan topu taşıdı. Ceza sahası içerisine çevrilen topa, ters dokunuş yapan Fethi Özer, kendi kalesine gol attı. 2-0.
Maçın sonuna 6 dakika süre ilave edildi. Kalan dakikalarda gol olmayınca, Gençlerbirliği, Boluspor’u 2-0 yendi.
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