Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı (5)

BOLUBARO BAŞKANI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin adliye önünde açıklamalarda bulundu. 15 şüphelinin tutuklandığı belirten Barut, "Şu anda toplam 26 tane gözaltı oldu. 26 gözaltıdan 15 tane şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi de adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Hiçbir tedbir uygulanmadan salıverilen, birkaç tane şüpheli olarak ifade alınan kişiler var. En son itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in ifadesi alınıyor. Onun dışında itfaiye ekipleri de şu anda savcılık ifadesinden sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk olup olmayacağı 15-20 dakika sonra belli olacak. Ondan sonra akıbeti beraber değerlendireceğiz. Şu ana kadar tutuklamaların hepsi ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet olmak ve yaralanmasına sebep olmak’ suçundan tutuklandı. Yine diğer adli kontrol altına alınan kişiler içinde aynı suç vasfı ile ifadesi alındı" dedi.

Barut, davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Asıl önemli olan hangi suç vasfından değil, sulh ceza hakimliğine sevk edilip edilmemeleri ve sulh ceza hakimliğine sevk edilecekse hangi suç vasfıyla sevk edileceği, burada bir görevi ihmal suçuyla mı? Yoksa aynı suçla birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet olmak suçundan mı sevk edildi? Suç vasfı, Sedat Gülener ve itfaiye personeli için belli değil. Bilirkişi görevlendirildi. Tabii daha önce birkaç gün öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir heyetin otelde incelemeler yaptığını gördük. Ama sorulan sorular itibarıyla özellikle bundan önceki gözaltına alınan kişilere sorulan sorular, herhangi bir şekilde bilirkişi incelemesi sonucunda ise asli kusurlu olduklarına ilişkin herhangi bir soru sorulmadığını görmekteyiz. Yani şu anda bilirkişi raporunun olup olmadığı veya bilirkişi raporunun kimin asli kusuru olup olmadığı da şu anda belli değil gibi gözüküyor. Ama dediğiniz gibi işin ana noktası yangının nasıl çıktığı, yangın çıkmasından sonra hangi işlemlerin yapıldığı, yangından öncesine ait herhangi bir şekilde otelde denetim yapılıp yapılmadığı, otelin içerisindeki yangın söndürme cihazlarının çalıştığı veya yangın tertibatının çalışıp çalışmadığı yönünde bütün şüphelilere sorular soruluyor. Kimin kusuru olup olmadığının tespiti açısından bilirkişi raporları bizim için çok önemli. Sonuçta teknik bir konu burada denetimin yapılıp yapılmadığı, ruhsatın nasıl verilip verilmediği, yetkinin kimde olduğu. Bölümlerin hepsi bilirkişi raporları ile aydınlığa çıkacak. Böyle bir olayda 78 kişinin vefat ettiği bir olayda kimin herhangi bir kusuru varsa, kimin ne olduğuna, nerede olduğuna bakılmaksızın hepsi hakkında soruşturmanın açık ve net bir şekilde adil yargılama hakları da gözetilerek soruşturmanın devam etmesi gerekiyor. Hangi şüpheli ifade veriyorsa ifadelerinde geçen kişilerin de ifadelerine başvuruluyor. Onlar da şüpheli sıfatıyla alınıyor. Yani itfaiye görevlilerini herhangi bir tanesi oraya birisiyle beraber gittiği zaman o kişinin de mutlaka ifadesini almak için Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle soruşturmaya devam ediyor. Bu konuda hiç kimseyi kaçırmamak için, hiç kimseye farklı bir müdahale veya farklı muamele yapılmaksızın kimin ismi geçiyorsa, soruşturma konusu işletmelerde, evraklarda kimin ismi geçiyorsa hepsinde Cumhuriyet Başsavcılığına getirerek ifadeleri şu an için alınmaktadır.”