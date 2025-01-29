Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da CHP'li 10 belediye başkanından otel yangınına ilişkin açıklama

        BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınının ardından soruşturma devam ederken CHP'li 10 ilin belediye başkanı kente gelerek açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:04 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da CHP'li 10 belediye başkanından otel yangınına ilişkin açıklama
        ABONE OL

        BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınının ardından soruşturma devam ederken CHP’li 10 ilin belediye başkanı kente gelerek açıklamalarda bulundu. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, yangına ilişkin, “Denetim yetkisi kimdeyse sorumluluk da ondadır. Yetkisi olmayan bir belediye başkanına siz sorumluluk yükleyebilir misiniz?” dedi.

        Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından geniş çaplı soruşturma sürerken, CHP’li 10 belediye başkanı Bolu’ya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bartın Belediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP İl Başkanlığı’nda toplantıda bir araya geldi.

        Toplantının ardından belediye başkanları adına Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek açıklama yaptı. Erkek, otel yangınıyla ilgili denetim ve sorumluluk yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu söyleyerek, “Denetim yetkisi kimdeyse sorumluluk da ondadır. Yetkisi olmayan bir belediye başkanına siz sorumluluk yükleyebilir misiniz?” dedi.

        BOLU BELEDİYE BAŞKANININ YETKİSİ DE SORUMLULUĞU DA YOK

        Başkan Erkek, Bolu Belediyesi’nin otelin denetimiyle ilgili yetki ve sorumluluğun olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

        “Çocuklarını, torunlarını kaybedenler var. Evlatlarımızı kaybettik. Bu kadar büyük acının üzerine adaleti tecelli ettirmekle görevli olanlar maalesef gerçeğin üzerini örtmeye çalışıyorlar. İşte onun için bugün buradayız. Sayın Tanju Özcan’ın yanında olduğumuzu göstermek için. Çünkü belediye başkanımızın yetkisi de yok sorumluluğu da yok. Ama bazıları özellikle sorumluluğu üzerlerinden atmak için özel bir çaba sarf ediyorlar. Maalesef bu ucube sistemde yargı da yürütmenin tahakkümü altına girdi. Onun için bu adaletsiz düzende birçok insan suçsuz yere gözaltına alınabiliyor. Birçok suçsuz insan cezaevine konabiliyor. Bu adalet mücadelesinde hiçbir şeyden korkmayız. Bir santim bile hiçbirimiz geri adım atmayız.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazeteciler Selek ve Asker adli kontrolle serbest
        Gazeteciler Selek ve Asker adli kontrolle serbest
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı yangın gecesini anlattı
        Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı yangın gecesini anlattı
        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önc...
        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önc...
        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önc...
        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önc...
        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önc...
        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önc...
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan deneti...
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan deneti...
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan denetim firması yet...
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan denetim firması yet...