Kentin yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı aralıklarla sürerken, bugün de kent merkezine kar yağdı. Hafif etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde güzel manzaralar oluştu. Kar yağışı asfalt ve beton alanlarda tutmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

BOLU kent merkezinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.