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        Bolu kent merkezinde hafif kar yağışı

        BOLU kent merkezinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:20
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        Bolu kent merkezinde hafif kar yağışı
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        BOLU kent merkezinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı aralıklarla sürerken, bugün de kent merkezine kar yağdı. Hafif etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde güzel manzaralar oluştu. Kar yağışı asfalt ve beton alanlarda tutmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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