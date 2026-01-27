Habertürk
        Abant kış manzarasıyla misafirlerini ağırladı

        Abant kış manzarasıyla misafirlerini ağırladı

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kış manzarasıyla doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:49
        Abant kış manzarasıyla misafirlerini ağırladı
        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kış manzarasıyla doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta hava sıcaklıklarının gece eksi derecelere düşmesiyle gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

        Yarıyıl tatili dolayısıyla Abant Gölü Milli Parkı'na ilgi gösteren ziyaretçilerden bazıları gölün etrafında yürürken, bazıları belirlenen alanlarda piknik yaptı.

        Göl çevresindeki yürüyüş parkurları ve seyir noktalarında yoğunluk oluşurken, birçok ziyaretçi güzel manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

        Özellikle çocuklu ailelerin yoğunlukta olduğu Abant'ta çocuklar ve gençler, kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu alanlarda şambriyeller, kızaklar ve poşetlerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Öte yandan Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, artan yoğunluk nedeniyle olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

