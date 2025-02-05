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        78 kişinin öldüğü otel yangınında hastanede yaralı kalmadı

        BOLU'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili hastaneye kaldırılan 50 yaralının tamamı taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:25
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        78 kişinin öldüğü otel yangınında hastanede yaralı kalmadı
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        BOLU’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili hastaneye kaldırılan 50 yaralının tamamı taburcu edildi.

        Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. 50 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan yaralılar hastanelerden taburcu oldu. Son olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Yasemin E. (51) ve Çağlar K.'nin (42) tedavileri tamamlandı. Durumları iyi olan Yasemin E. ve Çağlar K. bugün hastaneden taburcu edildi. Böylece 50 yaralının tamamı taburcu edilmiş oldu.

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