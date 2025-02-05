Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasağı (2)

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler jandarma araçları ile binanın arkasındaki otoparktan adliyeden alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.